التفاصيل الكاملة لوفاة الفنان مصطفى فهمي.. تدهور صحي مفاجئ ينهي حياته

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أحمد جودة - القاهرة - وفاة الفنان مصطفى فهمي.. أزمة صحية تنهي مسيرة فنية طويلة

غادر عدد من نجوم الفن المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي، فور علمهم بخبر وفاة الفنان القدير مصطفى فهمي، وعلى رأسهم شقيقه الفنان حسين فهمي، للحضور والمشاركة في جنازته. وقد رحل مصطفى فهمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

الراحل خضع لعملية جراحية دقيقة في المخ خلال شهر أغسطس الماضي، بأحد مستشفيات الشيخ زايد، لإزالة ورم ناتج عن جلطة دماغية. وبعد تحسن نسبي، تعرضت حالته الصحية للتدهور مجددًا يوم الثلاثاء، حيث نُقل إلى أحد المستشفيات في المهندسين لإجراء فحوصات طبية على الرغم من خروجه ظهر نفس اليوم، ساءت حالته مرة أخرى في المساء، وطلبت أسرته سيارة إسعاف لنقله، إلا أنه فارق الحياة قبل وصولها.

تشييع جثمان مصطفى فهمي

لا تزال هناك تساؤلات حول مكان وموعد الدفن، وهل سيتم انتظار عودة شقيقه حسين فهمي، أم سيُشيع الجثمان قبيل وصوله؟ كما لم يُؤكد حتى الآن ما إذا كانت مراسم الدفن ستقام في مدينة حلوان، مسقط رأس الفنان مصطفى فهمي.

آخر أعماله السينمائية

كان آخر ظهور للفنان مصطفى فهمي على الشاشة الفضية في فيلم "أهل الكهف"، الذي نال إعجاب الجمهور وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه مؤخرًا. شارك في هذا العمل نخبة من نجوم السينما، من بينهم خالد النبوي، غادة عادل، ومحمد ممدوح، فيما أخرجه عمرو عرفة وسيناريو من تأليف أيمن بهجت قمر. قدّم مصطفى فهمي في هذا الفيلم دورًا مؤثرًا، ليختتم به مسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالعطاء.

الفنان المصري مصطفى فهمي (13 سبتمبر 1942 – 30 أكتوبر 2024) كان ممثلًا بارزًا في السينما والتلفزيون المصري. ينتمي إلى أسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية؛ حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيسًا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي سكرتيرًا للمجلس. شقيقه الأكبر هو الممثل حسين فهمي.

حصل مصطفى فهمي على بكالوريوس من قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما في القاهرة. بدأ مسيرته الفنية كمساعد تصوير في فيلم "أميرة حبي أنا" عام 1974، ثم انتقل إلى التمثيل بالصدفة في نفس العام من خلال فيلم "أين عقلي". شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، أبرزها:

- أفلام: "وجها لوجه" (1976)، "نبتدي منين الحكاية" (1976)، "قمر الزمان" (1976)، "هكذا الأيام" (1977)، "امرأة قتلها الحب" (1978)، "أيوب" (1983)، "الوردة الحمراء" (2000)، و"عمليات خاصة" (2007).

- مسلسلات: "أيام في الحلال" (1985)، "حياة الجوهري" (1996)، "قصة الأمس" (2008)، "مأمون وشركاه" (2016)، و"الحرير المخملي" (2021).

