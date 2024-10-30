الرياضة

جوميز يستقر على بديل دونجا أمام البنك الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " إن جوزية جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك استقر على بديل نبيل عماد دونجا لاعب الوسط في مباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري.

جوميز يستقر على بديل دونجا أمام البنك الأهلي

 ويغيب دونجا عن المباراة وسط عدم حل المشكلة الخاصة به في الإمارات حتى الآن ومحمد شحاتة سيكون بديل دونجا في مباراة الجمعة وليس زياد كمال.

 وتم تغيير استراتيجيته والاعتماد على محمد شحاتة بدلا من زياد كمال والذي شارك بشكل أساسي في آخر مباراتين للفريق في السوبر المصري "

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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