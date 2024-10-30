نعرض لكم الان تفاصيل خبر الانتخابات الأمريكية تدفع الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:15 مساءً - .. بلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما يترقبون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنتظر بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:08 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2779.39 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2782.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 2791.70 دولار، وفقا لـ””.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا “الذهب مرتبط بشكل كبير بنتيجة الانتخابات الأمريكية… وفي الأمد القريب، سيواجه الذهب في المعاملات الفورية مقاومة عند مستوى 2800 دولار، وبعد ذلك عند مستوى 2826 دولارا”.

ودخلت الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر مرحلتها النهائية، وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى منافسة شديدة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس.

ومن بين العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع الذهب بشكل قياسي توقعات بالمزيد من قرارات خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وتسهم أسعار الفائدة المنخفضة في تقليص التكلفة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن شبه المؤكد تقريبا أن صناع السياسيات في البنك المركزي المصري الأمريكي سيقررون خفضا بمقدار ربع نقطة في تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل الأسبوع المقبل، إذ أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن فرص العمل انخفضت في سبتمبر إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2021.

وأضاف وونغ “إذا رأينا أرقام تضخم ساخنة أو تقريرا قويا عن الوظائف، فقد يكون هناك انحراف في أسعار الذهب”.

وتشمل مجموعات البيانات المهمة الأخرى المقرر صدورها هذا الأسبوع تقرير التوظيف في الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، اليوم الأربعاء، ونفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الخميس، وتقرير الرواتب يوم الجمعة.

وعلاوة على ذلك، حفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب من 3080 دولارا إلى 3000 دولار بحلول ديسمبر 2025، لكنه حافظ على موقفه الصعودي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 34.33 دولار للأونصة.

ونزل البلاديوم ما يقرب من 1% إلى 1210.72 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1046.89 دولار.