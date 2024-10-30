وزير المالية: زيادة الاستثمارات المتبادلة مع البحرين والتوسع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:15 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية أهمية استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والمالي، مع مملكة البحرين؛ لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن ذلك يتسق مع العلاقات المصرية البحرينية الممتدة في مختلف المجالات، ويسهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأشار كجوك ، في لقائه مع السفيرة البحرينية بالقاهرة فوزية بنت عبدالله زينل، إلى حرص الجانب المصري على تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في تطوير السياسات المالية؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، على نحو ينعكس في تنامي علاقات التعاون الثنائي بين وزارتي المالية بالبلدين في شتى المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوه وزير المالية إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة ومتسقة لتهيئة بيئة أعمال مواتية، وأكثر قدرة على جذب تدفقات استثمارية متنوعة، في مختلف مكونات الاقتصاد المصري؛ بما يُسهم في زيادة معدلات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.