مرتجي: إمام عاشور من أفضل الصفقات آخر 10 سنوات.. والأهلي انتفض بعد خسارة السوبر

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الأهلي سعادته بفوز الفريق على العين الإماراتي أمس، الثلاثاء، بإستاد القاهرة بثلاثية نظيفة في بطولة كأس الإنتر كونتيننتال، موضحًا أن الأهلي فاز بفضل توفيق الله ودعم جمهوره الغفير واللاعبين الذين قدموا ملحمة كروية رائعة على أرضية اساد القاهرة ومع إدارة رائعة للمباراة من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

مرتجي: إمام عاشور من أفضل الصفقات آخر 10 سنوات

وتابع خالد مرتجي في تصريحات لبرنامج 10 و10 على راديو أون سبورت إف إم، قائلًا: الأهلي دايمًا مصدر سعادة المصريين..لقد قدم الفريق عرضًا رائعًا أمس أمام بطل أسيا فاستحق المارد الأحمر الفوز بلقب بطل الثلاث قارات "إفريقيا، أسيا والمحيط الهادي".

وأشار خالد مرتجي إلى أن الأهلي، كالأسد..قد يمرض ولكنه لا يموت..خسرنا بطولة السوبر الأفريقي مؤخرًا أمام الزمالك..بعدها إنتفض الفريق وفاز بالسوبر المصري على حساب الزمالك ثم هزم العين بثلاثية ليتوّج بكاس الثلاث قارات.

وواصل: خسارة السبر الأفريقي كانت "زي الحُقنة"..بعدها "فاق الفريق" وقدم عروض جيدة بفضل حماس لاعبيه، ودعم جمهوره الذي يُعد البطل الحقيقي في هذه الإنتصارت، مُعلقًا: إحنا ملناش قيمة من غير جمهور الأهلي..هو صانع المجد الحقيقي للنادي..جمهور مش بيشبع بطولات..عايز يكسب علطول..لما خسرنا السوبر الأفريقي وبركلات الجزاء.."الدنيا أتقلبت" فإنتفض الفريق سريعًا بفضل المساندة غير الطبيعية من الجمهور للفريق والكيان.

وواصل أمين صندوق الأهلي: الفوز أمبارح بثلاثية على العين..كان أحلى هدية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الذي يحتفل اليوم 30 أكتوبر بعيد ميلاده السبعين..أعرف أن هذا الرجل يجتهد كثيرًا ويتحامل على نفسه من أجل إسعاد جماهير الأهلي.

وشدد مرتجي على أن زملاؤه في مجلس الأهلي لا يبخلون بأي مجهود من أجل خدمة النادي وليس بحثًا عن مصلحة خاصة أو مجد شخصي، فالجميع يضع الأهلي نُصب عينيه ومن أجل الدفاع عن حقوق الجماهير وإسعادها وكذلك خدمة الجمعية العمومية الواعية للنادي.

وقدم أمين صندوق الأهلي الشكر لكل من ساهم في إنجاح مباراة العين، سواء في الإدارت المختلفة داخل الأهلي أو وزير الشباب والرياضة أو هيئة استاد القاهرة أو الشركة المتحدة للرياضة التي ساهمت بشكل رائع في خروج هذا الحدث بشكل يليق بالرياضة المصرية.