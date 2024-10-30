نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من إريك تن هاج بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن الفوز بلقب ثالث خلال ثلاثة مواسم قضاها في أولد ترافورد، كان سيمنح النجاح لمانشستر.

تصريحات مثيرة من إريك تن هاج بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد

وأقيل المدرب الهولندي من منصبه أمس الاثنين بعد بداية باهتة للموسم حيث فاز الفريق مرة واحدة في أخر ثمان مباريات على مستوى كافة المسابقات.

وكان المسمار الأخير في نعش تن هاج أمس الأول الأحد بعد الخسارة أمام ويستهام يونايتد 1 /2 في الدوري الإنجليزي.

وتوج تن هاج بلقبين مع مانشستر، هما كأس رابطة المحترفين في الموسم الأول له ثم كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي.

ولدى سؤاله عما لو كان مانشستر قد فاز بلقب ثالث في الموسم الثالث له مع الفريق، كان سيعتبر نجاحا للفريق، أوضح تن هاج "بالتأكيد، الأمر يتعلق بالألقاب، لا أريد أن أخوض في هذا الجدال مرة أخرى، لكني أعتقد أنها الحقيقة، لا يوجد الكثير من الالقاب للفوز بها"، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وأشار "إذا فزت بلقب في كرة القدم الإحترافية، فهذا هو الشيء الأهم لأن هذا ما تتوقعه الجماهير وما نتوقعه نحن، الفوز بلقب".

وأوضح "لاحت لنا خمس فرص، اهدرنا واحدة وكانت الأولى لنا في الدرع الخيري، ومازال لدينا أربع فرص أخرى".