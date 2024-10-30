نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تحرم توتنهام من قائده سون أمام مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر غياب النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين قائد توتنهام عن الفريق خلال المواجهة أمام مانشستر سيتي غدا الأربعاء في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

الإصابة تحرم توتنهام من قائده سون أمام مانشستر سيتي

وعاد سون إلى توتنهام بعد غياب ثلاث مباريات بسبب الإصابة في الأربطة وسجل هدفا في شباك ويستهام يونايتد في وقت سابق من الشهر الجاري، لكنه تعرض لإصابة أخرى بعد هذه المباراة وغاب عن المواجهتين أمام ألكمار وكريستال بالاس.

وأكد آنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام أن سون سيغيب عن الزيارة لملعب مانشستر سيتي غدا الأربعاء، لكن من المفترض عودته خلال مواجهة أستون فيلا الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن بوستيكوجلو قوله "سوني لا، إنه تقريبا جاهز، لكننا نجهزه لمباراة الأحد، واثقون من أنه سيكون جاهزا لمباراة الأحد المقبل".

وأضاف "الغائب الوحيد، وهو أمر محبط هو ويلسون اودوبرت، لقد تعرض لانتكاسة خلال الأسبوع ويبدو أنها إصابة بالغة، لذا ننتظر المزيد من المعلومات".

وأشار "ومنذ نهاية الأسبوع سيصبح الجميع جاهزا، وديد سبنس عاد للتدريبات".