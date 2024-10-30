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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات مرتقبة لجمهورية شبين وبنها والنجوم والتأمين بالقسم الثاني

تقام منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة مجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني ب غدا الخميس في الثالثة والنصف عصرا بإقامة 4 مباريات قوية ومرتقبة، وتم تأجيل مباراة الإنتاج الحربي مع فريق ايسترن كومباني إلى الإنثين المقبل.



1- النجوم مع تيم إف سي

يشهد نادي السلمانية صطدم مرتقب بين فريق النجوم صاحب المركز الثالث بقيادة شاكر عبد العال برصيد 6 نقاط مع فريق تيم إف سي متصدر المجموعة بقيادة محمد شرف برصيد 10 نقاط.



وحقق الفريقان الفوز في الجولة الماضية

حيث تغلب النجوم على فريق دياموند بهدفين نظيفين، وفاز تيم إف سي على فريق بنها بهدفين مقابل هدف.



2- بنها مع الو ايجيبت



يستضيف نادي بنها لقاء صعب بين فريق بنها وصيف المجموعة بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 7 نقاط فريق الو ايجيبت متذيل المجموعة بقيادة محمد جمال برصيد نقطتين.

وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق الو ايجيبت مع فريق البلاستيك بهدف لمثله، بينما تلقي فريق بنها الهزيمة من فريق تيم إف سي بهدفين مقابل هدف.



3- جمهورية شبين مع دياموند



يستقبل نادي جمهورية شبين لقاء فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثامن بقيادة حازم ابو النور برصيد 3 نقاط فريق دياموند صاحب المركز السابع بقيادة محمد صلاح برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق جمهورية شبين مع فريق اتحاد الشرطة بهدف لمثله بينما تلقي دياموند الهزيمة بهدفين نظيفين من النجوم.



4-مصر للتأمين مع إتحاد الشرطة



يلتقي فريق مصر للتأمين صاحب المركز العاشر بقيادة عمرو عبده برصيد نقطتين مع فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز السادس بقيادة محمد عبيدو برصيد 5 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل التأمين مع فريق ايسترن كومباني، بينما تعادل فريق اتحاد الشرطة مع فريق جمهورية شبين.



ويحصل فريق البلاستيك على راحة هذا الاسبوع.

ترتيب المجموعة

1- تيم إف سي 10 نقاط

2-بنها 7 نقاط

3-النجوم 6 نقاط

4-ايسترن كومباني 6 نقاط

5-الإنتاج الحربي 5 نقاط

6-إتحاد الشرطة 5 نقاط

7- دياموند 4 نقاط

8-جمهورية شبين 3 نقاط

9-البلاستيك 3 نقاط

10-مصر للتامين نقطتين

11-الو ايجيبت نقطتين