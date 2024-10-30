نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، حيث أشارت إلى أن اليوم وغدًا الخميس هما آخر أيام الاستقرار قبل أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بداية من يوم الجمعة، مع تزايد فرص سقوط الأمطار التي قد تكون رعدية في بعض المناطق على فترات متقطعة.

انخفاض في درجات الحرارة

توقعت الأرصاد حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، حيث تسجل القاهرة لأول مرة منذ بداية فصل الخريف 25 درجة مئوية فقط.

كما حذرت من برودة الطقس ليلًا، خاصة في مناطق مرتفعات وسط وجنوب سيناء التي ستشهد أجواء شديدة البرودة مع تدفق الهواء البارد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

الطقس مائل للحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، في حين يكون حارًا نهارًا على جنوب البلاد.

ليلًا، سيكون الطقس مائلًا للبرودة في معظم الأنحاء، خاصة في الصباح الباكر.

حذرت الأرصاد من تشكل شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 26 / 18

الإسكندرية: 26 / 19

شرم الشيخ: 32 / 24

الغردقة: 32 / 21

أسوان: 32 / 17

الفيوم: 27 / 16

بورسعيد: 26 / 22

المنيا: 27 / 15

توقعات الطقس للأيام المقبلة

توقعت الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد موجة من البرد القارس الأسبوع المقبل، مع تعمق منخفض جوي يجلب انخفاضًا إضافيًا في درجات الحرارة وزيادة فرص تساقط الأمطار، خاصة في المناطق الشمالية.