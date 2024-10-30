نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار غياب ثنائي ليفربول لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوقع نادي ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز غياب مهاجمه البرتغالي الدولي ديوجو جوتا حتى فترة التوقف الدولي الشهر المقبل.

استمرار غياب ثنائي ليفربول لهذا السبب

وكان جوتا يؤدي بشكل جيد وسجل أربعة أهداف هذا الموسم لكنه تعرض للإصابة خلال الفوز على تشيلسي في وقت سابق الشهر الجاري، وكشف المدرب آرني سلوت عن غياب المهاجم البرتغالي حتى الشهر المقبل، وذلك قبل المواجهة أمام برايتون غدا الأربعاء في كأس رابطة المحترفين.

وبجانب غيابه عن مواجهة برايتون، سيغيب جوتا أيضا عن المواجهة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا وكذلك عن المواجهة على ملعب أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

كما يستمر غياب لاعب الوسط هارفي إليوت الذي خاض مباراة واحدة هذا الموسم بسبب إصابته بكسر في القدم، حتى نوفمبر المقبل لكن كونور برادلي قد يعود أمام برايتون.

وتستمر معاناة الإيطالي الدولي فيدريكو كييزا بسبب الإصابة، ولم يحدد سلوت موعدا لعودته حيث قال "إنه في حالة صعود وهبوط، لذا يتدرب معنا في بعض الآحيان لعدة أيام ثم يغيب للإصابة مجددا".

وأضاف "لا أريد تحديد موعد سواء بالأيام أو الأسابيع لأننا علينا أن نضمن أنه في أفضل حالة وعدم وضع أي ضغوط عليه".

واستبعد سلوت إمكانية عودة كييزا إلى الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة، موضحا "هذا الأمر لم يدر بذهني مطلقا".

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، قد تشهد المواجهة أمام برايتون مشاركة لاعب الوسط الياباني واتارو إندو الذي خاض مباراة واحدة كأساسي هذا الموسم.