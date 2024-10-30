نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء وقوف قطارات النوم والمكيفة في محطة بشتيل بصعيد مصر اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء وقوف قطارات المكيفة والنوم في محطة بشتيل بصعيد مصر، اعتبارًا من غدًا 1 نوفمبر 2024.

تشمل هذه الخطوة جميع القطارات المكيفة بما في ذلك التالجو، VIP، الإسباني المطور، الإسباني، الفرنساوي، الثالثة المكيفة، وذاتية التهوية.

تفاصيل التوقف في محطة بشتيل

ستقف القطارات المحددة على خط القاهرة - أسوان والعكس في محطة صعيد مصر ببشتيل، لتسهيل صعود ونزول الركاب، مع استمرار انطلاق وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة طبقًا للجداول الزمنية المعتمدة.

تغيير محطة قطارات النوم إلى بشتيل

وأعلنت الهيئة في بيانها أن قطارات النوم المتجهة إلى أسوان والقادمة منها ستبدأ وتنتهي رحلاتها من محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل بدلًا من محطة القاهرة، بدءًا من 1 نوفمبر 2024.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان عبر محطة بشتيل

حددت هيئة السكك الحديدية مواعيد انطلاق القطارات من محطة بشتيل إلى مختلف محافظات الصعيد، على أن تستمر باقي التفاصيل وفق الجداول المعتمدة.