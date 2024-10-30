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أحمد جودة - القاهرة -

دعا نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يلعب في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، إلى "حماية الحياة والطبيعة والناس" خلال قمة (كوب16)، المنعقدة في مدينة كالي الكولومبية.

ميسي يدعو الجميع إلى مبادرة "انضموا للكوكب"

وقال اللاعب المخضرم البالغ من العمر 37 عامًا والمتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم ثماني مرات من قبل "ما بين يدي شيء مشابه للغاية، يساوي ذهبًا، هناك واحد فقط، وبالجهد والشعور الجماعي، يمكننا الاعتناء به"، خلال مقطع فيديو يطالب فيه بالحفاظ على الكوكب، ومناشدًا الناس للانضمام إلى مبادرة (انضموا للكوكب).



وأضاف ميسي، المتوج مع بلاده مؤخرًا بلقب كوبا أمريكا القاري ومن قبله لقب كأس العالم في قطر 2022 "معًا سنلعب لعبة من أجل تغيير الكوكب. اللقب الأعظم هو التوصل إلى السلام مع الطبيعة. لنوحد جهودنا في كوب16 بكولومبيا من أجل حماية الحياة والطبيعة والناس"، أثناء المقطع الذي عرض في إطار أعمال القمة الثلاثاء.

ونشر الرئيس الكولومبي مقطع الفيديو عبر منصة إكس برفقة رسالة "أحسنت أيها الزميل ميسي، السلام مع الطبيعة".

من جانبها، اعتبرت وزيرة البيئة الكولومبية سوسانا محمد أن ميسي، أسطورة برشلونة السابق "لم يكن بعيدًا" عن الدعوة لـ(السلام من أجل الطبيعة) التي وجهتها الحكومة في بلادها أثناء قمة التنوع الحيوي.

