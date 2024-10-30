نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار النفط عند التسوية بعد تقرير عن محادثات لإنهاء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:11 صباحاً - سي إن بي سي_ رفعت أسعار النفط من خسائرها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند التسوية، بعد تقرير عن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً لبحث التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في لبنان.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً أو 0.42% لتصل إلى 71.12 دولار للبرميل عند التسوية.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 17 سنتا أو 0.25% إلى 67.12 دولار للبرميل عند التسوية.

وفقد الخامان بذلك المكاسب السابقة التي حققاها في وقت سابق من الجلسة بعد ارتفاع بأكثر من دولار للبرميل.

وهبطت الأسعار يوم الاثنين إلى أقل مستوياتها منذ الأول من أكتوبر بعد تجنب الرد الإسرائيلي على إيران في نهاية الأسبوع الأخير المنشآت الإيرانية النفطية، بحسب وكالة .

ونقل مراسل لموقع أكسيوس على منصة إكس X، عن مصدرين، قولهما إن اجتماعاً يجمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي مع عدد من الوزراء الإسرائيليين ورؤساء المجتمع العسكري والاستخباراتي في البلاد، مساء الثلاثاء، لبحث محادثات من التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في لبنان.

يأتي ذلك بعد تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، قال فيها إن بلاده “ستستخدم كل الأدوات المتاحة” للرد على الهجوم الإسرائيلي في نهاية الأسبوع.

وتتزامن تلك التطورات مع استمرار تراجع الطلب على النفط من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وهو ما ينعكس سلباً على استهلاك النفط العالمي والأسعار.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة BP، موراي أوكنيكلوس، لوكالة ، أن الطلب سيرجع إلى معدلات الزيادة الطبيعية بعد أن يقدم رئيس الصين شي جين بينغ تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد.

وأشار أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية للنفط، الثلاثاء، إلى أن سوق النفط متوازنة حالياً، ومن المتوقع وصول متوسط ​​الطلب إلى 104.5 مليون برميل يومياً في العام الجاري.

وقال أندرو ليبو، رئيس شركة Lipow Oil Associates: “حاولت الأسواق تحقيق تعافٍ متواضع لكنها لا تزال تحت ضغط من ضعف الطلب من الصين والقلق بشأن زيادة العرض”.

وينتظر المستثمرون كذلك بيانات مخزون النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة.

ومن المقرر صدور بيانات الصناعة من معهد البترول الأميركي الثلاثاء، تليها بيانات حكومية صباح الأربعاء.

ومن المرجح ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بحسب استطلاع أولي لوكالة ، الاثنين، بينما من المتوقع انخفاض مخزونات المقطرات.

وبحسب استطلاع رأي لوكالة ، يجمع 111 خبيراً اقتصادياً على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي السادس والسابع من نوفمبر، وفقاً لجميع خبراء الاقتصاد الـ 111 الذين استطلعت آراءهم، مع توقع أكثر من 90% منهم تحركاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.

وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على خفض تكلفة الاقتراض، وهو ما قد يحفز النشاط الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.