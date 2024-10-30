نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمود العسيلي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمود العسيلي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد احتفاله بحفل زفافه من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى “نوف”، بعد انفصاله عن زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم منذ أكثر 9 شهور.



آخر أعمال محمود العسيلي





وكان آخر أعمال محمود العسيلي هي كدا كدا بايظة و«أنا مش مضمون»، وحلم بعيد، «عيني شايفة فيكي»، على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وأيضًا اغنيه «100 حاجة وخمسين».

أغنية «لا أبالي»

وطرح محمود العسيلي مؤخرًا أغنية تتحت اسم «لا أبالي» بالتعاون مع مطرب المهرجانات مسلم، حيث حققت نسب مشاهدات مرتفعة، وتقول كلمات الأغنية: «عياري فالت، يعني أنا جاحد، وغلطت جامد، ما تشوفي غيري، في ألف واحد، لا أبالي راحت وسابت، مش فارقة عادي، لا شمس غابت».