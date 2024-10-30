نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في كأس الكاراباو والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس كاراباو.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في كأس الكاراباو والقنوات الناقلة

حيث من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب توتنهام، في دور الستة عشر من بطولة كأس كاراباو.



وستنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، في تمام الساعة 11:15 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة 12:15 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس كاراباو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس كاراباو، وستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق حفيظ دراجي

