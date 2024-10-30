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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن عائلة البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، تشعر بالإضطهاد داخل إسبانيا.

عائلة فينيسيوس تشعر بالاضطهاد داخل إسبانيا



وكان فينيسيوس قد خسر جائزة الكرة الذهبية لصالح الإسباني رودري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث حل نجم ريال مدريد في المركز الثاني خلف لاعب السيتي.

ووفقًا لصحيفة "آس" أن عائلة فينيسيوسقد أصبحت مثقلة بالاضطهاد، تشعر بأن اللاعب يستحق أن يرد بعد تعرضه للعديد من من إلإهانات في ملاعب إسبانيا

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن عائلة النجم البرازيلي تشعر أيضًا بالقلق من تحكيمات الدوري الإسباني حيث يشعرون بأنه في دوري أبطال أوروبا يحصل على حماية أكثر من الليجا الإسبانية.

