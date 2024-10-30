نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم في مصر.. غائم ومائل للبرودة نهارًا وسقوط أمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 يشهد أجواء غائمة جزئيًا على مدار ساعات النهار.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية تكاثف السحب المنخفضة في سماء القاهرة والجيزة، وكذلك على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وصولًا إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الدلتا وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

توقعات سقوط الأمطار

على الرغم من انتشار السحب في معظم أنحاء الجمهورية، إلا أن الأمطار متوقعة فقط على مدينتي حلايب وشلاتين، حيث من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط للرياح تصل سرعتها إلى 35 كيلومترًا في الساعة.

فرق الحرارة بين النهار والليل

أشارت الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في بعض الأوقات، نتيجة غياب أشعة الشمس على مدار اليوم بسبب كتل هوائية باردة قادمة من جنوب شرق أوروبا.

هذا التأثير سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، حيث يصل الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى إلى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم