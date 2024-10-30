عاجل - بعد صراع مع المرض.. اعرف أسباب وفاة الفنان مصطفى فهمي عقب عملية جراحية كبرى

أحمد جودة - القاهرة - وفاة مصطفى فهمي

في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، توفي الفنان مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، وأفادت مصادر مقربة من شقيقه الفنان حسين فهمي بأن الراحل تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية حادة، حيث قرر الأطباء بعد إجراء بعض الفحوصات الاطمئنان على حالته ونقله إلى المنزل.

وفاة الفنان مصطفى فهمي

نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان مصطفى فهمي

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن رحيل الفنان القدير مصطفى فهمي، شقيق الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن عمر يناهز 82 عامًا، جاءت الوفاة بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني في المخ قبل عدة أشهر.

وفاة مصطفى فهمي

تدهورت الحالة الصحية للفنان مصطفى فهمي يوم الثلاثاء، مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، حيث خضع لعدد من الفحوصات الطبية قبل أن يغادر المستشفى ظهرًا، وفي المساء تلقت المستشفى اتصالًا من أسرته لطلب سيارة إسعاف لنقله مجددًا، لكن وافته المنية قبل وصولها.