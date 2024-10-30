نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. مصطفى فهمي يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان مصطفى فهمي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من 50 ألف عملية بحث، وذلك بعد اعلان خبر وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.

معلومات عن مصطفى فهمي



ولد الفنان مصطفى فهمي في أغسطس 1942، وقدم خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية الهامة وتميز من خلال أدواره التي قدمها.



وحصل الفنان مصطفى فهمي، على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وكانت بداية عمله الفني مساعدا للتصوير في فيلم أميرة حبي أنا، والذي تم إنتاجه عام 1974.

آخر أعمال مصطفى فهمي

ومن جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان القدير مصطفى فهمى فيلم “أهل الكهف” كل من الفنان خالد النبوي، محمد ممدوح، هاجر أحمد، ريم مصطفي، صبري فواز، محمد فراج، وآخرين من تأليف أيمن بهجت قمر، واخراج عمرو عرفة