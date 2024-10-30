أوراق شجرة فن الزمن الجميل تتساقط تباعًا.. آخرها مصطفى فهمي

القاهرة - محمد ابراهيم - يتساقط أوراق شجرة الزمن الجميل تباعًا فخلال الأيام الماضية فُجع الوسط الفنى على خبر وفاة الفنانة القديرة شريفة ماهر التى وافتها المنية فى الساعات الأولى من يوم الأحد عن عمر يناهز ٩٢ عامًا وذلك بعد صراع مع المرض وشيعت جثمانه بعد صلاة الظهر .

ليلحقها الفنان القدير حسن يوسف صباح أمس الثلاثاء عن عمر يناهز ٩٠ عامًا وذلك دون سابق إنذار وشُيع جثمانه إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد ليدفن بمقابر العائلة على طريق الواحات.

حسن يوسف وشريفة ماهر و مصطفى فهمى

و يفجعنا منذ قليل الفنان القدير مصطفى فهمى الذى رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٨٢ عامًا و ذلك بعد صراع مع مرض السرطان و بعد خروجه من إحدى المستشفيات مساء أمس و بعد ساعات من عودته تتدهور حالته الصحية و لكن لم تستطيع الإسعاف أن تسعفه فقبل وصولها كان قضاء الله قد نفذ و من المُقرر خلال الساعات القادمة تعلن أسرة الفقيد أو نقابة المهن التمثيلية عن موعد ومكان الجنازة وذلك بعد عودة شقيقه من الجونة .