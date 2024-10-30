وزير الري يؤكد أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه للمساهمة فى نحو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - - دور هام للسادة النواب وأجهزة المحافظة فى تعزيز التواصل مع الأهالى وعرض الطلبات والمقترحات المقدمة منهم

- متابعة مستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدامها

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعا لمتابعة موقف عدد من الطلبات المقدمة من الأهالي بالوادى الجديد فيما يخص وجود أعطال فى تشغيل بعض آبار المياه الجوفية بالمحافظة .

وخلال الإجتماع .. أكد الدكتور سويلم على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة والمساهمة فى وضع الحلول اللازمة لنهو الأعطال الموجودة ببعض الآبار الجوفية .

كما أكد سيادته على الدور الهام للسادة النواب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى تعزيز التواصل مع الأهالى وعرض الطلبات والمقترحات المقدمة من الأهالى فيما يخص آبار المياه الجوفية ، وأيضا الدور الهام لأجهزة المحافظة فى التواصل مع الأهالي والمساهمة فى حل اى شكاوى مقدمه منهم .

كما أكد الدكتور سويلم على متابعة الوزارة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدامها ، مشدداً على قيام قطاع المياه الجوفية بتكثيف المرور الميدانى لدراسة طلبات الأهالى وتحقيق المراقبة والمتابعة المستمرة للخزان الجوفى ، والتأكيد أيضا على أهمية التوسع في استخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر بمحافظة الوادى الجديد لترشيد إستخدام المياه ، وقيام إدارات التوجيه المائى بعرض الممارسات الناجحة على المياه الجوفية ونشرها بين المزارعين .