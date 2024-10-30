الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي ومؤتمر مرتقب لرئيس الوزراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم



والاجتماع يناقش مجلس الوزراء عددا من القرارات والمشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء اليوم عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي مؤتمرا صحفيا لاستعراض أبرز الأحداث التي تمت خلال الأسبوع.

اجتماع الحكومة اليوم يأتي بعد عدوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من العاصمة السعودية الرياض، عقب مُشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار".

وشهدت مشاركة رئيس الوزراء بالمؤتمر، إلقاء كلمة، نيابة عن رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الافتتاحية، سلط خلالها الضوء على الخطوات والإجراءات الطموحة التي تقوم بها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب النهوض بقطاع الطاقة، وكذا دفع قطاع النقل والتنمية الحضرية.