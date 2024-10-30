هيئة الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة وشدتها حتى الأحد المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل خرائط الأمطار وشدتها حتى الأحد المقبل .

خرائط الأمطار المتوقعة ، كما يلى :

- الأربعاء 30 أكتوبر 2024:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين .

الخميس 31 أكتوبر 2024

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر .

- من الجمعة 01 نوفمبر إلى الأحد 03 نوفمبر

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.