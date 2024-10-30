البنتاجون: الولايات المتحدة لن تزيد من جاهزية قواتها بسبب تدريبات القوات النووية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - صرح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن بلاده تعتبر التدريب الحالي لقوات الردع النووي الاستراتيجية الروسية مخططا له مسبقا ولا تزيد من جاهزية قواتها القتالية لأجل ذلك.

وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي مخصص للصحافيين: "أدرك أن هذا يتعلق بتدريب مخطط له مسبقا. لذا، لا توجد مفاجآت هنا. نحن لا نرى أي شيء يتعلق بالقوات الاستراتيجية الروسية، وأن انتشارها يستدعي منا تغيير انتشار قواتنا الخاصة".

في وقت سابق، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو، في تدريبات قوات الردع الاستراتيجية.

و قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن استخدام الأسلحة النووية هو إجراء "أخير" لضمان أمن البلاد، لكن روسيا لا تنوي الانجرار إلى سباق تسلح جديد.

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا لا تنوي الانجرار إلى سباق تسلح جديد، وأن استخدام الأسلحة النووية هو إجراء "أخير" لضمان أمن البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تنفيذ جميع المهام التي حددت خلال تدريب قوات الردع الاستراتيجية بنجاح، وبلغت جميع الصواريخ أهدافها.