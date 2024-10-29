نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا شحاتة: ربيعة يعيش أفضل فتراته مع الأهلي.. والفريق كان ممكن يكسب العين خمسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا شحاتة نجم الأهلي السابق ان المارد الأحمر قدم مباراة جيدة أمام العين الإماراتي في كأس الانتر كونتيننتال موضحًا إنه كان بإمكانه الفوز بأكثر من خمسة اهداف.

رضا شحاتة: ربيعة يعيش أفضل فتراته مع الأهلي

أضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الاهلي كان قادرا على الفوز أمام العين بأكثر من خمسة اهداف".

وواصل:" رامي ربيعة يعيش أفضل فتراته مع النادي الأهلي ومستواه في تطور مستمر".

وتحدث رضا شحاتة عن قرار العفو عن ثلاثي الزمالك في الإمارات قائلا:" سعيد والمنافسة دائما لا بد ان تكون في الملعب".