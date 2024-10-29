مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاربعاء 30 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025 يوم 30 أكتوبر الجاري، وتستمر على مدار أربعة أيام مليئة بالمباريات القوية بين الأندية.

تشهد الجولة الافتتاحية لقاءات مهمة، أبرزها مواجهة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم السبت 2 نوفمبر في ختام الجولة على ملعب السلام، في حين يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي يوم الجمعة 1 نوفمبر، ضمن أبرز مواجهات الجولة على ملعب السلام أيضًا.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاربعاء 30 أكتوبر 2024

سيتم افتتاح مباريات الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 بمواجهة بين حرس الحدود وسموحة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ثم سيلتقي طلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعتمد الدوري هذا الموسم على تقسيم الفرق الـ 18 إلى مجموعتين بعد انتهاء الدور الأول، حيث تتنافس الأندية أصحاب المراكز من 1 إلى 9 على اللقب، فيما تتصارع الأندية المتبقية من المركز العاشر إلى الثامن عشر على تجنب الهبوط.

ويختتم الموسم بهبوط فريقين إلى دوري المحترفين، بينما تصعد ثلاثة أندية جديدة إلى الممتاز، ما يجعل المنافسة مشتعلة بين الأندية.

ويحمل النادي الأهلي لقب البطولة بعد فوزه بنسخة الموسم الماضي، ويعد من أبرز المرشحين للظفر باللقب مجددًا، في حين يسعى الزمالك وبيراميدز وباقي الفرق لتحسين موقعهم وتحقيق نتائج إيجابية في ظل النظام الجديد، الذي يضيف أجواءً من التحدي والتشويق مع اقتراب انطلاق الموسم.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الممتاز

ومن المقرر أن تنقل هذه المباريات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.