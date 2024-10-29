الرياضة

ياسر ريان: سفيان رحيمي اختفى أمام الأهلي ورضا سليم بحاجة لتطوير مستواه

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أحمد جودة - القاهرة -  

هنأ ياسر ريان نجم الأهلي السابق اللاعبون والجهاز الفني بعد الفوز على العين الإماراتي اليوم بثلاثية نظيفة.

اضاف:"  فوز الأهلي على العين الإماراتي بكأس الإنتر كونتيننتال طبيعي ومتوقع".

وواصل:" سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي اختفى أمام النادي الأهلي اليوم".

واكمل:" رضا سليم لاعب جيد ولكنه يحتاج إلي تطوير نفسه مع الاهلي حتي يثبت ذاته".

تابع:" الفلسطيني وسام أبو على يمتلك مواصفات مميزة وكولر درس العين الإماراتي بشكل جيد ".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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