ياسر ريان: سفيان رحيمي اختفى أمام الأهلي ورضا سليم بحاجة لتطوير مستواه

هنأ ياسر ريان نجم الأهلي السابق اللاعبون والجهاز الفني بعد الفوز على العين الإماراتي اليوم بثلاثية نظيفة.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية