نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: سفيان رحيمي اختفى أمام الأهلي ورضا سليم بحاجة لتطوير مستواه في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
هنأ ياسر ريان نجم الأهلي السابق اللاعبون والجهاز الفني بعد الفوز على العين الإماراتي اليوم بثلاثية نظيفة.
اضاف:" فوز الأهلي على العين الإماراتي بكأس الإنتر كونتيننتال طبيعي ومتوقع".
وواصل:" سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي اختفى أمام النادي الأهلي اليوم".
واكمل:" رضا سليم لاعب جيد ولكنه يحتاج إلي تطوير نفسه مع الاهلي حتي يثبت ذاته".
تابع:" الفلسطيني وسام أبو على يمتلك مواصفات مميزة وكولر درس العين الإماراتي بشكل جيد ".