العالم اليوم - خطة ترامب الثورية لإلغاء ضريبة الدخل.. هل تتحقق؟

انتم الان تتابعون خبر خطة ترامب الثورية لإلغاء ضريبة الدخل.. هل تتحقق؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:21 مساءً - في خطاباته الانتخابية الأخيرة، طرح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرارا وتكرارا فكرة لافتة للنظر، وهي إلغاء ضرائب الدخل على الأفراد.

ويأتي الاقتراح بعد سلسلة من التخفيضات الضريبية الأخرى التي طرحها ترامب، بما في ذلك إلغاء الضرائب على مدفوعات قروض السيارات ومزايا الضمان الاجتماعي والبقشيش للعاملين في المطاعم.

لكن وفقا لموقع "أيه بي سي"، فأن الإلغاء المحتمل لضرائب الدخل الشخصي لكل الأميركيين يمثل خطة ثورية غير مسبوقة.

وعندما سأل مضيف البودكاست جو روغان ترامب الأسبوع الماضي عما إذا كان جادا بشأن الخطة الجديدة، قال ترامب: "نعم، بالتأكيد، ولم لا؟".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستعوض ثمن عائدات الضرائب الغائبة مستقبلا برفع أسعار التعرفة الجمركية على الدول المصدرة لأميركا.

وأضاف ترامب: "لن نسمح للعدو بالدخول والاستيلاء على وظائفنا والاستيلاء على مصانعنا وأخذ عمالنا وعائلاتنا، إلا إذا دفعوا ثمنا باهظا - والثمن الكبير هو الرسوم الجمركية".

وتمثل ضريبة الدخل الفردي حاليا ما يقرب من 2.5 ترليون دولار في الإيرادات التي تجلبها الحكومة الفيدرالية كل عام.

ومن غير الواضح ما إذا كان اقتراح ترامب سيتضمن أيضا إلغاء الضرائب على الرواتب وضرائب دخل الشركات.

وقال مارك غولدوين، نائب الرئيس الأول ومدير السياسات الأول في لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، لشبكة أيه بي سي: "مقترح ترامب سيمثل تغييرا جوهريا جدا عن السياسة الحالية في حال تحقق".

لكنه أقر بأن التفاصيل حول كيفية عمل هذه الخطة غير كاملة ولم يوفرها فريق ترامب.

وقال الخبراء لشبكة أيه بي سي إنه سيكون من المستحيل تعويض الإيرادات الحكومية التي ستفقد من الضرائب، بزيادة التعريفات الجمركية.