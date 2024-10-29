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نابولي يشدد قبضته على قمة إيطاليا

فاز نابولي على حساب مضيفه ميلان بنتيجة 2-0، مساء الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو" في قمة مباريات الجولة العاشرة للدوري الإيطالي. نابولي يشدد قبضته على قمة إيطاليافاز نابولي على حساب مضيفه ميلان بنتيجة 2-0، مساء الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو" في قمة مباريات الجولة العاشرة للدوري الإيطالي. سجل ثنائية نابولي روميلو لوكاكو في الدقيقة 5، وخفيشا كفاراتسيخليا في الدقيقة 43. وواصل نابولي طريقه بانتصار خامس على التوالي في 10 مباريات، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن الوصيف إنتر، فيما تجمد رصيد ميلان عند 14 نقطة بالمركز الثامن من 9 مباريات، وفي جعبته مباراة مؤجلة ضد بولونيا.

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