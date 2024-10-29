ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 2792

ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 2792ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، منذ أكتوبر 2023، إلى 2792 شهيداً و12772 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن حصيلة ضحايا الغارات على المحافظات اللبنانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت 82 شهيداً و180 مصابا.

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي زاد الكيان من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.