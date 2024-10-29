مال وأعمال

توتال إنرجيز تدرس مشروعا في المغرب لإنتاج وتصدير الهيدروجين…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر توتال إنرجيز تدرس مشروعا في المغرب لإنتاج وتصدير الهيدروجين… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:13 مساءً - سي إن بي سي_ من المرتقب بدء شركة توتال إنرجيز الفرنسية للنفط في دراسة خطط حول إنشاء مشروع في المغرب، بهدف إنتاج الهيدروجين والأمونيا وتصديرهما إلى أوروبا.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية إلى رفع استخدامها للهيدروجين والأمونيا ضمن تحركاتها للانتقال إلى الطاقة المتجددة.

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جاء الإعلان عن اتفاق الشركة على دراسة إنشاء المشروع خلال وقت متأخر من الاثنين 28 أكتوبر ضمن زيارة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون إلى المغرب، وفي إطار حزمة اتفاقات تتجاوز قيمتها عشرة مليارات يورو (10.81 مليار دولار) بين البلدين، بحسب وكالة .

وسيتضمن مشروع “الشبيكة” في المغرب، والذي تدعمه الدولة الأوروبية، إنشاء مزارع رياح وطاقة شمسية بقدرة غيغاوات بمنطقة كلميم واد نون بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي.

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وقررت حكومة المغرب الموافقة على حجز الأرض المخصصة للمشروع من أجل السماح للشركات بإجراء الدراسات الهندسية والتصميمات الأولية.

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ويتضمن المشروع كذلك استخدام الكهرباء المولدة من تلك المحطات عند تشغيلها في استخراج الهيدروجين من مياه البحر المحلاة، وإنتاج 200 ألف طن من الأمونيا بشكل سنوي بغرض التصدير إلى أوروبا.

وقالت توتال إنرجيز خلال بيان لها: “سيمثل هذا المشروع المرحلة الأولى من برنامج تطوير يهدف إلى إنشاء مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر”.

وتسعى الدول الأوروبية لاستيراد عشرة ملايين طن من الهيدروجين المنتج عبر مصادر متجددة مع حلول العام 2030، بحسب الاتفاق الأخضر بين أعضاء الاتحاد الأوروبي من أجل تقليل انبعاثات الكربون.

وقال  الرئيس التنفيذي لـ Total Energies، باتريك بويان: “بفضل قربه الجغرافي، لدى المغرب بالفعل أفضل المقومات ليصبح شريكاً رئيسياً لأوروبا في تحقيق أهداف الاتفاق الأخضر”، بحسب البيان.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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