الأهلي يبلغ نصف نهائي كأس القارات

الأهلي يبلغ نصف نهائي كأس القاراتحقق الأهلي المصري فوزاً مستحقاً على نظيره العين الإماراتي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء، ليتوج ببطولة "الأفرو آسيوية" ويحجز مقعده في نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم.

وسجل هدف الأهلي الأول، الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 32، بعدما تابع تمريرة مرسلة بشكل خاطئ من لاعب فريق العين يحيي نادر.

وضاعف إمام عاشور النتيجة بحلول الدقيقة 55، بتسديدة على الطاير من داخل منطقة الجزاء بعدما استقبل عرضية مرسلة من طاهر محمد طاهر من الجانب الأيمن.

وأحرز محمد مجدي أفشة الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وسيلعب الأهلي في 14 ديسمبر المقبل في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية وبطل كوبا ليبرتادوريس الذي لم يتحدد بعد.

وسيقام الدور نصف النهائي في قطر، ثم يتأهل الفائز لخوض النهائي ضد ريال مدريد بطل أوروبا في 18 ديسمبر المقبل.