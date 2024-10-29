فيتش سوليوشنز: التوترات الجيوسياسية تؤثر على السياحة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:13 مساءً - وكالات – أكد المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أهمية زيادة تدفق الاستثمارات إلى مصر في هذا الوقت، مشيرًا إلى التحديات التي يفرضها عدم اليقين الإقليمي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشارت شركة فيتش سوليوشنز، التابعة لمؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في تقرير، إلى تأثير التوترات الإقليمية، حيث أدت عمليات الحوثيين في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023 إلى خفض حركة المرور في قناة السويس بأكثر من النصف، مما تسبب في خسارة حوالي 400 مليون دولار شهريًا من الإيرادات.

كما أوضحت أن قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية يواجهان تحديات نتيجة التوترات الجيوسياسية.

وتتوقع الشركة أن تُركز المفاوضات مع صندوق النقد على تمديد الجدول الزمني لرفع الأسعار المُدارة، بما في ذلك أسعار الوقود والكهرباء، وربما تأجيل بيع الكيانات المملوكة للدولة.

في إطار الاتفاق مع صندوق النقد، تعهدت مصر ببيع أكثر من 24 أصلاً مملوكاً للدولة لتقليل الدور الكبير للقطاع العام في الاقتصاد وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي.

ورغم عدم الإعلان عن بيع أصول كبيرة حتى الآن، تعمل مصر على تحقيق هذا الهدف ضمن الخطة الموضوعة.