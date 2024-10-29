نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان: مواجهة العين الإماراتي كانت صعبة.. ولاعبو الأهلي كانوا على قدر المسئولية كعادتهم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال محمد رمضان، المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأهلي حقق إنجازًا كبيرًا بالفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد والتتويج بكأس القارات الثلاث، والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.
تصريحات محمد رمضان عقب مواجهة الأهلي
وأضاف المدير الرياضي: مواجهة العين الإماراتي كانت صعبة، لكن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية كعادتهم. وقدموا مباراة كبيرة، وتم استغلال الفرص التي أتيحت لهم، وبشكل عام سير المباراة جاء في صالح الفريق.
وأكد رمضان أن جميع اللاعبين كانوا نجومًا اليوم أمام العين ودائمًا في الأوقات الصعبة يكونون على قلب رجل واحد، وهو ما شهدناه في الفترة الماضية لا سيما مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري.
وأوضح المديرالرياضي أن الأهلي يقدم مستوى مميزًا ودائمًا يصل إلى مرمى المنافس.
واختتم محمد رمضان تصريحاته قائلًا إن كل مرحلة ولها ظروفها، واليوم الفريق يحتفل ببطولة القارات الثلاث ثم يغلق الملف ويتم التركيز في بطولة الدوري.
ووجه رسالة شكر إلى الجماهير، لافتًا إلى أن وجودهم في المدرجات يساعد الفريق ويحفزهم بشكل كبير.