نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان: مواجهة العين الإماراتي كانت صعبة.. ولاعبو الأهلي كانوا ‏على قدر المسئولية كعادتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد رمضان، المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأهلي حقق إنجازًا ‏كبيرًا بالفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد والتتويج بكأس القارات الثلاث، ‏والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

تصريحات محمد رمضان عقب مواجهة الأهلي

وأضاف المدير الرياضي: مواجهة العين الإماراتي كانت صعبة، لكن لاعبي الأهلي كانوا ‏على قدر المسئولية كعادتهم. وقدموا مباراة كبيرة، وتم استغلال الفرص التي أتيحت لهم، ‏وبشكل عام سير المباراة جاء في صالح الفريق.

وأكد رمضان أن جميع اللاعبين كانوا نجومًا اليوم أمام العين ودائمًا في الأوقات الصعبة ‏يكونون على قلب رجل واحد، وهو ما شهدناه في الفترة الماضية لا سيما مباراة الزمالك في ‏نهائي السوبر المصري.‏

وأوضح المديرالرياضي أن الأهلي يقدم مستوى مميزًا ودائمًا يصل إلى مرمى المنافس.

واختتم محمد رمضان تصريحاته قائلًا إن كل مرحلة ولها ظروفها، واليوم الفريق يحتفل ‏ببطولة القارات الثلاث ثم يغلق الملف ويتم التركيز في بطولة الدوري.

ووجه رسالة شكر ‏إلى الجماهير، لافتًا إلى أن وجودهم في المدرجات يساعد الفريق ويحفزهم بشكل كبير.‏