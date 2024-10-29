نعرض لكم الان تفاصيل خبر إسرائيل تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2024 وسط تصاعد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:13 مساءً - سي إن بي سي_ خفض الخبراء بوزارة المالية الإسرائيلية توقعاتهم لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري إلى 0.4% مقارنة بتوقعات سابقة الشهر الماضي عند 1.1%، وبتوقعات صدرت في مايو عند 1.9%. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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