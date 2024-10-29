نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريسبو: جماهير الأهلي أثرت علينا وسنواصل التعلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح هيرنان كريسبو، مدرب فريق العين الإماراتي، أنه كان يتوقع تأثير الحضور الجماهيري الكثيف قبل المباراة، موضحًا أن الحماسة الشديدة لجماهير الأهلي وامتلاء المدرجات شكلّا تحديًا إضافيًا لفريقه.

وأفاد كريسبو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة بأن دعم جماهير الأهلي الكبير أثر على أداء الفريق، مؤكدًا أن ارتكاب الأخطاء في أجواء مثل هذه يعد أمرًا بالغ الصعوبة.

وأضاف: "خوض مباريات كهذه ليس بالأمر السهل، وبعض اللاعبين عاشوا هذه الأجواء للمرة الأولى".

وأشار: "الأهلي كان أكثر اندفاعًا هجوميًا، وعلينا التعلم من الأخطاء التي ارتكبناها".

واستطرد قائلًا: "نحتاج إلى تجاوز هذه الخسارة أمام الأهلي، الذي يعد فريقًا قويًا ومن الطبيعي أن يكون هو المبادر بالتسجيل".

واختتم: "أنا فخور جدًا بلاعبي الفريق فقد بذلوا أقصى جهدهم. لقد فزنا سابقًا بدوري أبطال آسيا أمام فرق أقوى، وسنستمر في التطور".