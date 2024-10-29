نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد السعودي ورئيس السنغال يستعرضان سبل التعاون في مختلف المجالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية السنغال االرئيس باسيرو ديوماي فاي.

وخلال اللقاء، جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد النفيعي، والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية السنغال.