انت الأن تتابع خبر ظواهر جوية متغيرة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظواهر جوية متغيرة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية هذه الفترة،حيث تشهد مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مكة المكرمة إلى وجود سماء غائمة مع فرصة لهطول الأمطار الخفيفة،كما لا يستبعد تكون الضباب على هذه المناطق،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-