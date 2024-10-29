المتحدة للرياضة تهنئ الأهلي بالفوز على العين الإماراتى والتتويج بلقب الأفروآسيوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:41 مساءً - حرصت الشركة المتحدة للرياضة على تهنئة النادي الأهلي بالفوز على العين الإماراتي، بثلاثية نظيفة، والتتويج بلقب الأفروآسيوية في كأس الإنتركونتيننتال.

ونشر الحساب الرسمي للمتحدة للرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "المتحدة للرياضة تهنئ المارد الأحمر.. الأهلي بطلًا لـ الأفروآسيوية بعد فوزه على العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال".

المتحدة للرياضة

وتنتظر النادي الأهلي مباراة مثيرة مع الفائز من باتشوكا وبطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال بعد تجاوز فريق العين في ربع النهائي.

حصد الأهلى مكاسب مادية بالجملة من الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، حيث تبلغ قيمة مكافأة الفائز 2 مليون دولار، بينما يحصل العين على مليون دولار فقط.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة في بطولة إنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر المقبل، حيث يقام نهائي أمريكا الجنوبية يوم 30 نوفمبر وبعدها يواجه البطل منافسه باتشوكا، والفائز منهما يواجه الأهلي.

وحقق فريق الأهلي فوزا كبيرا ضد العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما الليلة، على استاد القاهرة، في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2024 "كأس القارات للأندية الأبطال"، التي تقام بدلا من كأس العالم للأندية.