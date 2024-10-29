نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعبر عقبة العين الإماراتي ويتوج بلقب كأس القارات الثلاث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث الشوط الثاني ومباراة الأهلي أمام العين وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.



واستطاع الأهلي التفوق بثلاثية نظيفة ليحصد بطولة كأس القارات الثلاث ويتوج باللقب وسط أداء وملحمة جماهيرية مميزة.

بداية الأهداف كانت من جانب وسام أبو علي والذي افتتح أهداف فريقه في الدقيقة 32 عقب أخطاء دفاعيةليضع المارد الأحمر في المقدمة مستغلا عامل الأرض ومساندة الجمهور

وأضاف محمد مجدي أفشة هدف ثالث في الأوقات الأخيرة وذلك عقب احتساب ركلة جزاء نفذها اللاعب بنجاح في الشباك لتتضاعف النتيجة لثلاثة أهداف.



وسجل إمام عاشور هدف فريقه الثاني في الدقيقة 55 بعد جملة منظمة من طاهر اسكنها امام في الشباك عمر اللقاء ليؤكد تقدم المارد الأحمر بثنائية نظيفة حتى الان

تشكيل الأهلي في مواجهة العين الإماراتي

ودخل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المباراة بتشكيل مكون:-

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.