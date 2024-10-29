نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان يستعرضان الاهتمامات المشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية - الباكستانية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والوفد الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني.