‎رئيس الإمارات يهنئ كوباخيدزه بفوز حزب "الحلم الجورجي" في الانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جورجيا؛ بمناسبة فوز حزب "الحلم الجورجي " في الانتخابات البرلمانية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جورجيا.

