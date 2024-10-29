نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد فيديو هدف إمام عاشور الخيالي في مرمي العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام العين وذلك ضمن منافسات ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.



وسجل إمام عاشور هدف فريقه الثاني في الدقيقة 55 بعد جملة منظمة من طاهر اسكنها امام في الشباك عمر اللقاء ليؤكد تقدم المارد الأحمر بثنائية نظيفة حتى الان



وافتتح وسام أبو علي أهداف فريقه في الدقيقة 32 عقب أخطاء دفاعيةليضع المارد الأحمر في المقدمة مستغلا عامل الأرض ومساندة الجمهور.

تشكيل الأهلي في مواجهة العين الإماراتي

ودخل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المباراة بتشكيل مكون:-

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي. ‏