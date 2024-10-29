نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صارت ثلاثة" محمد مجدي أفشة يضاعف النتيجة في شباك العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام العين وذلك ضمن منافسات ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وأضاف محمد مجدي أفشة هدف ثالث في الأوقات الأخيرة وذلك عقب احتساب ركلة جزاء نفذها اللاعب بنجاح في الشباك لتتضاعف النتيجة لثلاثة أهداف.

وسجل إمام عاشور هدف فريقه الثاني في الدقيقة 55 بعد جملة منظمة من طاهر اسكنها امام في الشباك عمر اللقاء ليؤكد تقدم المارد الأحمر بثنائية نظيفة حتى الان

بينما افتتح وسام أبو علي أهداف فريقه في الدقيقة 32 عقب أخطاء دفاعيةليضع المارد الأحمر في المقدمة مستغلا عامل الأرض ومساندة الجمهور

تشكيل الأهلي في مواجهة العين الإماراتي

ودخل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المباراة بتشكيل مكون:-

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي. ‏