نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة نابولي في قمة الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن باولو فونسيكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق نابولي مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ميلان ضد نابولي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة نابولي في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: إيمرسون، تراتشيانو، بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تشيك، موساه، أوكافور.

خط الهجوم: يوسف فوفانا، تشيكويزي، موراتا.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

والجدير بالذكر أن مباراة ميلان ضد نابولي مساء اليوم الثلاثاء، سيتم إذاعتها عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بصوت المعلق المصري بلال علام.