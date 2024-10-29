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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ميلان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي

وستنطلق صافرة مباراة نابولي وميلان اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة ميلان في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، بونجيورنو، ماتياس أوليفيرا.

خط الوسط: ديلي جيلمور، أندري أنجويسا، سكوت مكتوميناي.

خط الهجوم:روميلو لوكاكو، بوليتانو، كفارتسخيليا.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي

والجدير بالذكر أن مباراة نابولي ضد ميلان مساء اليوم الثلاثاء، سيتم إذاعتها عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بصوت المعلق المصري بلال علام.