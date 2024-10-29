عاجل- ‏مصر تتحرك سريعًا... أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات تقترب من الحل النهائي

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- ‏التنسيق المصري الإماراتي ينهي أزمة ثلاثي الزمالك.. ساعات تفصل اللاعبين عن العودة إلى القاهرة.. شهدت الأيام الأخيرة توترات ملحوظة تتعلق بثلاثي نادي الزمالك المحتجزين في الإمارات، ما أثار قلقًا واسعًا بين جماهير النادي والمشجعين المصريين. فبعد جهود مكثفة وتنسيق مستمر بين السلطات المصرية ونظيراتها الإماراتية، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، عن نجاح التنسيق والتواصل بين السلطات والمؤسسات في حل الأزمة، مؤكدًا أن اللاعبين سيعودون قريبًا إلى مصر.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يتم الإعلان عن انتهاء الأزمة وعودة اللاعبين خلال الساعات القادمة. ويأتي ذلك في إطار الاحترام المتبادل للأطر القانونية واستنادًا إلى العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والإمارات، التي لطالما كانت أساسًا للتعاون والتفاهم بين البلدين الشقيقين.

تفاصيل أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات



في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات بين الزمالك وبيراميدز، وقعت أحداث مؤسفة أدت إلى اشتباك بين لاعبي الزمالك وأفراد الأمن. تسببت هذه الأحداث في احتجاز مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا، وعبد الواحد السيد بتهمة الاعتداء على موظف عام.

الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الابتدائية



أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية حكمًا بحبس اللاعبين لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم لكل منهم. وُجهت إليهم تهمة استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام بنية منعه عن أداء عمله.

واستجابت إدارة نادي الزمالك بسرعة لتقديم استئناف على حكم حبس اللاعبين الثلاثي، مستغلةً المهلة القانونية التي تصل إلى 15 يومًا لتقديم الاستئناف.

دعم نادي الزمالك لأسر اللاعبين



وحرص أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد سليمان ونيرة الأحمر، على زيارة أسر اللاعبين للاطمئنان عليهم. كما قام النادي بتقديم الدعم الطبي لوالدة اللاعب نبيل عماد دونجا التي كانت تمر بظروف صحية صعبة.

وتواجد رئيس نادي الزمالك، حسين لبيب، وأمين الصندوق، حسام المندوه، في الإمارات لمتابعة الأزمة عن قرب وضمان تسريع إجراءات عودة اللاعبين.