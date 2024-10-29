أكسا مصر: 400 ألف مؤمن عليهم استفاد من الخدمات الرقمية في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال عمر شلباية، الرئيس التنفيذي لشركات أكسا مصر ، إن الشراكة مع يداوي المتخصصة في الحلول الطبية الرقمية، أدت إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي لأنظمة البنية التحتية، ونماذج التشغيل، وإدارة التغيير بشكل عام.

وأضاف شلباية، خلال لقاءً صحفيًا لاستعراض أحدث تطورات الشراكة بين شركة أكسا للتأمين، وشركة يداوي، أن التحول الرقمي من خلال هذه الشراكة أدى إلى تحسين الكفاءة، حيث بلغ إجمالي المعاملات أكثر من 959 ألف معاملة منذ بداية العام، واستفاد أكثر من 400 ألف مؤمن عليهم من الخدمات الرقمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركات أكسا مصر، أنه سيتم تقليل وقت الموافقات الطبية بنسبة تصل إلى 75%، بمتوسط فعلي يقل عن 10 دقائق.

وأشار عمر شلباية، إلى أن أكسا تستهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل جميع مجالات الأعمال بحلول 2025، مضيفًا أنها تعمل على تفعيل شراكات متنوعة، مثل شراكتنا الاستراتيجية مع يداوي.

ومن جانبه، قال كريم خشبة، الرئيس التنفيذي لشركة يداوي، إن شراكتنا مع أكسا تتماشى مع استراتيجيتنا منذ التأسيس، وهي تقديم حلول إدارة منافع الصيدليات من خلال الربط الرقمي بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الطبية، بما يشمل المستشفيات، ومعامل التحاليل، ومراكز الأشعة، والصيدليات، وعيادات الأسنان، بهدف تقديم خدمة أسهل وأسرع للعملاء.

وأكد خشبة أن الشركة تراهن على دورها الريادي في تطوير وميكنة منظومة الرعاية الصحية في مصر بشكل شامل، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية ورؤية 2030 بناءً على تكليفات رئيس الجمهورية.

الجدير بالذكر، أن أكسا وقعت بروتوكول تعاون مع يداوي العام الماضي، مما يتيح لعملاء أكسا إدارة خدماتهم الصحية بسهولة، بما في ذلك طلب الأدوية وإدارة الروشتات الطبية عبر تطبيق MyAXA، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات ليشمل الروشتات الطبية الإلكترونية، مما يسهل على العملاء صرف الأدوية من الصيدليات المعتمدة.