العين أمام الأهلي .. التشكيلة الرسمية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:53 مساءً - أعلن هيرنان كريسبو، مدرب العين الإماراتي، تشكيلة فريقه لمواجهة الأهلي المصري، في الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية.

وتنطلق المباراة عند الساعة 21:00 بتوقيت أبو ظبي، علماً أن المباراة تقام على استاد “القاهرة” الدولي.

وجاءت تشكيلة العين على النحو التالي:

خالد عيسى، إيريك، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو، بندر الأحبابي، بارك يونج، يحيى نادر، بلاسيوس، محمد عباس، كاكو، سفيان رحيمي.

فيما جاءت تشكيلة الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي، يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، كوكا، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، وسام أبوعلي، طاهر محمد.