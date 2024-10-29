اخبار الخليج / اخبار الإمارات

العين أمام الأهلي .. التشكيلة الرسمية

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر العين أمام .. التشكيلة الرسمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:53 مساءً - أعلن هيرنان كريسبو، مدرب العين الإماراتي، تشكيلة فريقه لمواجهة الأهلي المصري، في الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية.

وتنطلق المباراة عند الساعة 21:00 بتوقيت أبو ظبي، علماً أن المباراة تقام على استاد “القاهرة” الدولي.

وجاءت تشكيلة العين على النحو التالي:

خالد عيسى، إيريك، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو، بندر الأحبابي، بارك يونج، يحيى نادر، بلاسيوس، محمد عباس، كاكو، سفيان رحيمي.

فيما جاءت تشكيلة الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي، يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، كوكا، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، وسام أبوعلي، طاهر محمد.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا