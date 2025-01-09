الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 01:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (5 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على

(صور جوازات سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – عقود إلحاق عمالة بالخارج - إيصالات إستلام نقدية - مجموعة من أوراق الدعاية والأعلانات للشركات – دفاتر مدون بها أسماء العملاء وبياناتهم ومواعيد سفرهم).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.